«Заявление президента России о якобы подготовке Украиной «военной операции» на Донбассе не соответствует действительности. Украина стремится исключительно к миру», – сказал спикер МИД Украины.
Он добавил, что постоянные усилия руководства Украины по сдвигу с места мирного процесса, прежде всего в нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность государства политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта.
Николенко рассказал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и украинская делегация в ТКГ проделали «титаническую работу», чтобы добиться на заседании 22 декабря возобновления режима прекращения огня.
МИД Украины призвал Россию сконцентрироваться на выполнении договоренностей по прекращению огня и завершению вооруженного конфликта на Донбассе.