Заявление президента России Владимира Путина о якобы подготовке Украиной «военной операции» на Донбассе не соответствует действительности. Об этом 23 декабря в комментарии «Украинской правде» заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Заявление президента России о якобы подготовке Украиной «военной операции» на Донбассе не соответствует действительности. Украина стремится исключительно к миру», ­– сказал спикер МИД Украины.

Он добавил, что постоянные усилия руководства Украины по сдвигу с места мирного процесса, прежде всего в нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность государства политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта.

Николенко рассказал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и украинская делегация в ТКГ проделали «титаническую работу», чтобы добиться на заседании 22 декабря возобновления режима прекращения огня.

МИД Украины призвал Россию сконцентрироваться на выполнении договоренностей по прекращению огня и завершению вооруженного конфликта на Донбассе.