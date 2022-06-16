Анкара осуждает заявления Берлина по инциденту с нарушением воздушного пространства Турции.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Танжу Билгича, комментируя заявление представителя МИД ФРГ Кристиана Вагнера.

«Нарушителем является Греция, но нападки озвучиваются в адрес Турции, что недопустимо», — говорится в заявлении.

Билгич призвал германскую сторону, заявляющую о том, что прилагает усилия для развития диалога и деэскалации в регионе, не занимать чью-либо сторону, не превращаться в инструмент в беззаконии других стран, а также не делать предвзятых заявлений по вопросам, не входящим в их компетенцию.