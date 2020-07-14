МИД Турции обвинил ЕС в политике двойных стандартов в Ливии

Министерство иностранных дел Турции обвинило во вторник Европейский союз в двойных стандартах в связи с его политикой в Ливии. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД республики Хами Аксоя.

«Если ЕС хочет внести свой вклад в мирное урегулирование ливийского кризиса, он должен отказаться от политики двойных стандартов, связанных с операцией IRINI (по контролю за соблюдением эмбарго со стороны всех игроков — прим. ТАСС), и поддержать международную легитимность в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН», — подчеркивается в заявлении Аксоя.

Перед этим верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал от Турции соблюдать эмбарго на поставки оружия и предупредил, что ЕС намерен усилить свою военно-морскую операцию по контролю за соблюдением этого эмбарго.(ТАСС)