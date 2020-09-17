МИД России известно о намерении разместить на оккупированных землях армян, уехавших из Ливана

Министерство иностранных дел (МИД) России прокомментировало переселение армян из Ливана на оккупированные территории Азербайджана.

Отвечая на вопрос московского корреспондента АПА на сегодняшнем брифинге, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что России известно о намерении де-факто «властей» сепаратистского режима, созданного в Нагорном Карабахе, разместить на оккупированных землях армян, уехавших из Ливана.

«Мы читали сообщения, что две ливанские семьи изъявили желание поселиться в Нагорном Карабахе. Проверенными данными о реальном притоке ливанских беженцев в Нагорный Карабах и на территории вокруг него мы не располагаем», — подчеркнула она.

«Исходим из того, что сейчас надо сконцентрироваться на восстановлении переговорного процесса, направленного на решение нагорно-карабахского вопроса, в том числе, проблемы беженцев и перемещенных лиц в регионе. Сопредседатели минской группы ОБСЕ 14 сентября провели консультации по телефону с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении и передали им предложения посредников относительно дальнейших шагов в контексте нагорно-карабахского урегулирования, включая проведение для начала раздельных встреч тройки с каждым из министров. Мы рассчитываем на положительную реакцию сторон», — подчеркнула М.Захарова.