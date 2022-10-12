Министерство иностранных дел Российской Федерации ответило на обращение азербайджанской общины, проживающей в Самарской и Ивановской областях, в связи с последними военных провокациях Армении на государственной границе нашей страны.

Об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В ответных письмах, адресованных от имени директора Четвертого департамента МИД России по странам СНГ Дениса Гончара исполнительному директору общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области» Мушфигу Дамирову и председателю региональной общественной организации «Национально-культурная автономия азербайджанцев Ивановской области» Асифу Мамедову, говорится, что были рассмотрены обращения наших соотечественников на имя президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В письме говорится: «Российская Федерация предпринимает последовательные шаги для сохранения мира и безопасности на Южном Кавказе, нормализации азербайджано-армянских отношений. Российский миротворческий контингент обеспечивает режим прекращения огня и стабильность в зоне своей ответственности. Оказывается содействие для разблокировки коммуникаций в регионе и демилитаризации границ. Данная деятельность основывается на заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Строгое соблюдение всеми сторонами этих соглашений — единственный возможный путь к прочному миру».