Москва считает возможным подключение Соединенных Штатов к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений, заявил «РИА Новости» замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«Я не знаю, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем. Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», — цитирует агентство Рябкова в субботу, 26 июня.

По словам замминистра, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать.

Ранее в МИД Украины заявили, что тема привлечения США к мирному урегулированию в Донбассе будет ключевой в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон в конце июля.

В мае Зеленский заявил о необходимости создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране. По его мнению, обсуждать нужно не только конфликт в Донбассе. В тот же день глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва призвала Брюссель усилить воздействие на Киев, чтобы добиться выполнения Минских соглашений.

16 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом отметил, что единственное обязательство России перед Украиной — способствовать выполнению Минских соглашений.

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик (iz.ru)