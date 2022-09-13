13 сентября 2022 года в Министерстве иностранных дел (МИД) был проведен брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса с участием министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и помощника Президента Азербайджанской Республики Хикмета Гаджиева.

Как сообщает МИД, в ходе брифинга участникам была представлена подробная информация о предпринятых незамедлительных и адекватных мерах по предотвращению напряженности и военной агрессии, вызванных широкомасштабными военными провокациями вооруженных сил Армении в направлении Кяльбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов.

Было заявлено, что ответные меры со стороны Азербайджана носили ограниченный характер, были направлены против легитимных военных целей и не затрагивали гражданское население.

Отмечалось, что этот акт агрессии, совершенный на условной государственной границе, является элементом цепи военно-политических провокаций, совершенных Арменией в последние дни. Среди таких провокаций – не осуществление полного вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, продолжение минирования территорий Азербайджана и усиление милитаризации в условном приграничном районе, воспрепятствование разблокировке транспортных коммуникаций и противодействие мирному процессу, принятие деструктивных шагов, отсутствие ответа на предложения азербайджанской стороны начать конкретные переговоры по мирному соглашению и др., что является грубым нарушением пунктов трехсторонних заявлений, подписанных руководителями Азербайджана, Армении и Российской Федерации.

Было подчеркнуто, что в то время, когда Азербайджан проводит восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях и вкладываются огромные инвестиции, военная напряженность в регионе не отвечает интересам азербайджанской стороны, в контексте возвращения группы семей вынужденных переселенцев на территорию, прилегающую к зоне военной напряженности – в село Агалы Зангиланского района.

В заключительной части брифинга были выслушаны позиции участников и даны ответы на вопросы.