Учитывая террористический акт, совершенный в январе текущего года против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, в результате которого было ограничено наше дипломатическое представительство в Иране, гражданам Азербайджанской Республики настоятельно не рекомендуется посещать Исламскую Республику Иран без необходимости, а въезжающим в эту страну быть бдительными.

Как сообщили АПА в МИД, граждане Азербайджанской Республики, находящиеся в настоящее время в Исламской Республике Иран, обязаны соблюдать правила охраны и безопасности.

Для консульских и других обращений наших граждан в Исламской Республике Иран МИД просит связываться с Генеральным консульством Азербайджанской Республики в Тебризе.

Адрес: Тебриз, Велиэср, ул.Арифа 9

Тел.: (+98413) 333 48 03

Факс: (+98413) 331 53 80

E-MAIL: [email protected]

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