МИД Китая призвал США не вмешиваться в дела Тайваня, Гонконга и Синьцзяна

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео на Гавайях призвал Вашингтон прекратить любые вмешательства в дела Тайваня, Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

«Что касается тайваньского вопроса, то на встрече Ян Цзечи подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотделимой частью», — указал Чжао Лицзянь. «Китай требует, чтобы США в действительности соблюдали принцип одного Китая и придерживались положений трех совместных китайско-американских коммюнике, а также осторожно и надлежащим образом урегулировали проблему вмешательства в дела Тайваня», — отметил дипломат.

Как подчеркнул он, Ян Цзечи также заявил своему американскому коллеге, что разработка парламентом КНР законодательства о национальной безопасности в Гонконге является внутренним делом Китая, и власти страны полны решимости подготовить соответствующий законопроект. В ходе встречи глава китайской делегации потребовал от своего американского коллеги, чтобы США «уважали суверенитет Китая, заняли справедливую и объективную позицию по законопроекту о нацбезопасности в Гонконге и прекратили в любой форме осуществлять вмешательство во внутренние дела Гонконга».

Как сообщил Чжао Лицзянь, стороны также обсудили вопрос Синьцзян-Уйгурского автономного района. Ян Цзечи призвал США «уважать усилия Китая по дерадикализации, а также прекратить проявлять двойные стандарты в отношении борьбы с терроризмом».

Ян Цзечи занимает пост главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, который в неформальной партийно-государственной иерархии Китая находится выше главы МИД КНР и является высшей дипломатической должностью в стране.(ТАСС)