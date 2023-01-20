Китай продолжит прилагать усилия по мирному разрешению украинского кризиса и по организации мирных переговоров между сторонами конфликта. Так официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ответил на письмо президента Украины Владимира Зеленского, которое ранее поступило к председателю КНР Си Цзиньпину «о формуле мира в Украине». Об этом сообщает РИА Новости.

«В вопросе украинского кризиса Китай всегда активно работал над продвижением мирных переговоров. Пекин продолжит своими способами играть конструктивную роль в мирном решении кризиса», — заверил представитель.