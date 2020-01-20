МИД Ирана: Тегеран по-прежнему привержен ядерной сделке и не принимает претензии Европы

Тегеран остается приверженным Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и считает необоснованными претензии «евротройки» (ФРГ, Франция, Великобритания) к иранской стороне. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«В последнем шаге европейцев нет юридического обоснования, — сказал он. — Иран остается приваженным ядерной сделке».

Он также добавил, что «для Тегерана важным в рамках СВПД являются реальные действия противоположной стороны, а не декларации намерений».

14 января главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе. Основанием для этого, по мнению европейцев, является невыполнение Ираном своих обязательств.(ТАСС)