МИД Ирана опроверг сообщение об обмене заключенными с США

Сообщения в СМИ о достижении договоренности между США и Ираном об обмене заключенными не соответствуют действительности, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
Ранее ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил со ссылкой на иранские источники, что США и Иран якобы намерены обменяться задержанными гражданами. Телеканал также отмечал, что в рамках достигнутой между сторонами сделки США намерены «выплатить» 7 миллиардов долларов из замороженных иранских активов. Госдепартамент США также опроверг информацию в СМИ о достижении соглашения с Ираном об обмене задержанными.
«Сообщения об обмене заключенными с США не соответствуют действительности… Проблема заключенных была и остается гуманитарной проблемой, и они всегда были в повестке дня Ирана, и слежение (за их проблемой — ред.) происходило отдельно от переговоров о ядерной сделке», — заявил на пресс-конференции представитель МИД Ирана. (РИА Новости)
| 2021-05-03T11:32:01+04:00 3 мая 2021, 13:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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