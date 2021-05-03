МИД Ирана опроверг сообщение об обмене заключенными с США

Ранее ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил со ссылкой на иранские источники, что США и Иран якобы намерены обменяться задержанными гражданами. Телеканал также отмечал, что в рамках достигнутой между сторонами сделки США намерены «выплатить» 7 миллиардов долларов из замороженных иранских активов. Госдепартамент США также опроверг информацию в СМИ о достижении соглашения с Ираном об обмене задержанными.
«Сообщения об обмене заключенными с США не соответствуют действительности… Проблема заключенных была и остается гуманитарной проблемой, и они всегда были в повестке дня Ирана, и слежение (за их проблемой — ред.) происходило отдельно от переговоров о ядерной сделке», — заявил на пресс-конференции представитель МИД Ирана. (РИА Новости)