МИД Греции обвинил Турцию в дезинформации по беженцам

Министерство иностранных дел Греции заявило, что Турция ведет кампанию по дезинформации и сообщения о десятках тысяч проникших в Грецию мигрантах не соответствуют действительности.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в воскресенье заявил, что границу пересекли уже 76 358 мигрантов.
«Никто не может пересечь греческие границы. Всех тех, кто пытается нелегально проникнуть, не пропускают. Цифры, на которые ссылаются турецкие власти, абсолютно ложные и вводят в заблуждение», — написал греческий МИД в Twitter.