Финское внешнеполитическое ведомство рекомендовало местным торговым сетям прекратить продажу гражданам РФ товаров из санкционного списка Евросоюза, если они планируют вывозить их в Россию. Об этом в среду сообщает телекомпания Yle со ссылкой на комментарий МИД.

«Положение о санкциях в отношении России запрещает продажу, поставку, передачу или экспорт специально перечисленных предметов роскоши [стоимостью более €300] российским физическим или юридическим лицам, организациям или ведомствам, которые планируют их последующее использование в России», — пояснил телекомпании пресс-секретарь МИД Микаэль Руотси. Он добавил, что «в порядке исключения разрешается вывоз электронных устройств, например, смартфонов, максимальной стоимостью €750 или автомобилей ценой до €50 тыс.».

Если такие товары будут выявлены на границе, «покупатель должен будет вернуть их в магазин, где он был приобретен, или отдать его на таможне». Некоторые финские магазины уже прекратили беспошлинную продажу дорогих товаров гражданам РФ. Об этом, в частности, объявили магазины Gigantti и Power, специализирующиеся на продаже электроники.

Ограничения на въезд, введенные в связи с пандемией, отменены в Финляндии с 1 июля 2022 года. Страна с того же дня начала принимать заявления на получение виз от российских граждан. По данным финской погранслужбы, за последний месяц границу пересекли свыше 236 тыс. путешественников из России.