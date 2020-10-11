МИД Эстонии предложит Совету ЕС ввести санкции против России из-за Навального

Эстония намерена призвать партнеров по ЕС ввести санкции против должностных лиц РФ в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Об этом глава МИД республики Урмас Рейнсалу заявил в воскресенье в преддверии заседания Совета ЕС на уровне глав МИД 12 октября.

«На завтрашней встрече [Совета ЕС] я призову министров иностранных дел поддержать введение целевых санкций ЕС против российских должностных лиц в связи с отравлением Навального», — цитирует его пресс-служба МИД Эстонии.

По словам Рейнсалу, Эстония считает важным продолжать беспристрастное расследование инцидента. «Организаторов отравления надо привлечь к ответственности», — утверждал он.

На 12 октября намечено заседание Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел, одной из тем обсуждения которого станет развитие отношений между ЕС и Россией в свете инцидента с Навальным.(ТАСС)

| 2020-10-11T20:56:31+04:00 11 октября 2020, 22:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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