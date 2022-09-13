Начиная с полуночи 12 сентября 2022 года подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики.

По информации Министерства Обороны Азербайджанской Республики, диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток, используя горный рельеф местности и имеющиеся ущелья, в различных направлениях осуществляли минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской Армии и дорог снабжения. Вооруженные силы Армении наряду с этим интенсивно обстреливали позиции Азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов из оружия различного калибра, в том числе из минометов. В результате были потери среди личного состава наших Вооруженных сил, была повреждена военная инфраструктура.

В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, было предотвращено расширение масштабов боевых столкновений и приняты решительные ответные меры дислоцированными в этом направлении подразделениями Азербайджанской Армии в направлении подавления огневых точек вооруженных сил Армении.

Кроме того, информация, распространяемая Арменией о якобы нацеливании Азербайджанской армии на гражданское население, объекты и инфраструктуру, не отражает действительности и является очередной дезинформацией, распространяемой армянской стороной.

В целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Гедабекского, Дашкесанского и Кельбаджарского районов государственной границы, обстрелы позиций Азербайджанской армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер.

В то же время усиление Арменией милитаризации вдоль границ Азербайджана, размещение в регионе тяжелой техники и крупнокалиберного оружия указывало на то, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации.

Наряду с этим, Армения под разными предлогами замедляла процесс нормализации, демонстрировала деструктивную позицию на переговорах, проводимых международными усилиями, не выводила армянские вооруженные формирования с территории Азербайджана вопреки обязательствам в рамках трехсторонних заявлений и достигнутых соглашений, а также продолжала минирование территорий, включая недавнее размещение производимых в Армении мин на территории Лачина, выдвижение Арменией новых условий в работе по открытию коммуникаций и транспортных маршрутов и развал процесса, а также отказ от мирной повестки дня продемонстрировали, что Армения не заинтересована в мирном процессе и преследует цель нанести удар по нему.

Очередная агрессия армянской стороны в отношении Азербайджана является грубым нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений, подписанных между лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации, и соглашений, достигнутых между Азербайджаном и Арменией, эти шаги Армении полностью противоречат проводимому процессу нормализации и мира. В то время как азербайджанское государство проводит масштабные восстановительные и строительные работы на этих освобожденных от оккупации территориях, Армения в очередной раз показала, что всячески препятствует этому процессу, проявив очередную агрессию.

Вся ответственность за произошедшие провокации, столкновения и потери лежит на военно-политическом руководстве Армении. Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики будут решительно пресечены.