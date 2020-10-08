МИД Азербайджана ответило главе внешнеполитического ведомства Германии

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление министра иностранных дел Германии.

Как передает Report, в МИД Азербайджана заявили, что призыв министра иностранных дел Германии Хайко Мааса к прекращению огня и оказанию давления на Азербайджан вызывают серьезное сожаление и удивление.

Односторонние призывы к прекращению огня служат не решению конфликта на корню, а сохранению статуса-кво, опирающегося на оккупацию. Один из членов Бундестага обратился к министру иностранных дел Германии со справедливым замечанием, что «прекращение огня – не решение проблемы». На страну-оккупанта Армению следует оказать давление.

Почти 30-летняя деятельность Минской группы, куда входит и Германия, не послужила тому, чтобы перемирие перешло в устойчивый мир, выводу Арменией вооруженных сил из оккупированных территорий Азербайджана, возвращению вынужденных переселенцев Азербайджана на родные земли.

В документе о приоритетах сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном закреплено, что ЕС поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Но ведущая страна ЕС Германия словно и не осведомлена об этом документе.

Вывод армянских войск с азербайджанский территорий и прекращение оккупации — справедливое требование азербайджанского народа.

При нынешних условиях любые заявления о давлении на Азербайджан мы считаем несправедливыми и неправильными.

Мы призываем Германию придерживаться справедливой позиции, оказать давление на Армению для обеспечения вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.