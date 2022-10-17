«Армения должна положить конец надуманным предлогам с целью уклониться от обязательств по соединению автомобильных/железных дорог через Зангезурский коридор в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным в ноября 2020 года».

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

В министерстве отметили, что игнорировать 20-месячные обсуждения и предлагать три нереальных варианта – не очень хорошая политика.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил открыть три пропускных пункта на условной границе для обеспечения связи между Нахчываном и другими территориями Азербайджана.