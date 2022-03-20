«Проведение любого мероприятия на суверенных территориях Азербайджанской Республики и участие в этом мероприятии международных представителей не входит в компетенцию Армении».

Как сообщает АПА, об этом заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ о протесте МИД Армении против участия представителя ООН в конференции в азербайджанском городе Шуша.

По сообщению МИД Армении, в связи с участием представителя ООН в конференции, проведенной 18 марта в городе Шуша и посвященной 30-летию партнерства Азербайджана и ООН, представитель ООН в Армении был вызван в МИД, где ему был выражен протест.

Л.Абдуллаева назвала вмешательство Армении во внутренние дела другого государства необоснованным и неприемлемым: «Продолжающиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану показывают, что эта страна не сделала правильных выводов из 44-дневной войны. Такая позиция МИД Армении является не чем иным, как попыткой воспрепятствовать миротворческим усилиям в регионе, предпринимаемым Азербайджаном совместно с ведущими членами международного сообщества. Доводим до сведения МИД Армении, что Шуша – исконная территория Азербайджана. Этот город, колыбель азербайджанской культуры, наряду с другими территориями, был освобожден в 2020 году, и наша территориальная целостность была восстановлена. ООН никогда не занимала нейтральной позиции по бывшему армяно-азербайджанскому конфликту, наоборот, поддерживала территориальную целостность Азербайджана в резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности. В связи с этим непонятно, к восстановлению какого «нейтрального статуса» призывает МИД Армении. В заключение хотели бы повторить, что чем раньше Армения примет реалии постконфликтного периода в регионе, тем полезнее это будет для нее».