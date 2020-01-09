Между Беларусью и ЕС подписано соглашение об упрощении визового режима

Беларусь и Европейский союз подписали соглашение об упрощении визового режима и о сотрудничестве сторон в области реадмиссии, сообщается на сайте белорусского МИД.

Так, согласно документу, визовый сбор для белорусов, собирающихся посетить ЕС, составит €35, а также снизится время рассмотрения заявок на получение визы.

Некоторые категории путешественников смогут получать многократные визы с более длительным сроком действия при меньшем количестве предоставляемых для подтверждения цели поездки документов. (gazeta.ru)

| 2020-01-08T23:11:34+00:00 9 января 2020, 04:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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