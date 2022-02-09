«В экономической сфере хорошим показателем можно считать высокий объем торгового оборота между двумя странами и число реализуемых совместных проектов. Несмотря на то, что мировая экономика и торговля не совсем оправились из-за пандемии коронавируса, торговые связи между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой в 2021 году выросли более чем на 30% по сравнению с 2020 годом».

Об этом говорится в статье посла Ирана в Азербайджане Сеида Аббаса Мусави, посвященной 30-летним дружественным отношениям между Азербайджаном и Ираном.

Дипломат отмечает в статье, что торговые связи в целом достигли высочайшего уровня за последние два десятилетия:

«Наряду с увеличением импорта Азербайджанской Республики из Ирана, значительно увеличился и экспорт в Иран, в 2021 году Иран привлек 11% ненефтяного экспорта Азербайджанской Республики, что является показателем постоянного внимания Ирана к соседям в политике и внешней торговле. Надеемся, что с подписанием в ближайшем будущем преференциального торгового соглашения между двумя странами и проведением в текущем году очередного 15-го заседания Совместной ирано-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству, экономические и торговые связи между двумя странами с общей границей протяженностью 765 км будут развиваться в соответствии с политическими связями на высоком уровне», — отметил дипломат.

Посол также отметил, что при правильном управлении сторонами контролем ситуации в связи с короновирусом быстрее реализуется ряд совместных проектов в различных сферах транспорта, энергетики и промышленности.(АПА)