По меньшей мере один рекордно жаркий год, вероятно, выдастся в ближайшие пять лет, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), ссылающаяся на исследование, проведенное Метеорологической службой Великобритании
Согласно исследованию, «есть 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период между 2021-2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений», сообщается на сайте ООН.
Таким образом, температура в жаркий год превзойдет показатели 2016 года. Отмечается, что среднегодовая мировая температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.
«Повышение температуры будет означать более активное таяние льдов, повышение уровня моря, рост случаев жары и других экстремальных погодных условий, а также более сильное воздействие на продовольственную безопасность, здоровье, окружающую среду и устойчивое развитие», — приводятся на сайте слова генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа.(РИА Новости)