По меньшей мере один рекордно жаркий год, вероятно, выдастся в ближайшие пять лет, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), ссылающаяся на исследование, проведенное Метеорологической службой Великобритании

Согласно исследованию, «есть 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период между 2021-2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений», сообщается на сайте ООН.