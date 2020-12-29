Месси все решит в июне

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в интервью испанскому каналу La Sexta озвучил планы на будущее.

Контракт Лионеля кончается летом, поэтому уже в январе аргентинец может договариваться с другими клубами. Но Месси сказал, что не определится с будущим до лета:

«Пока ничего не ясно. Я дождусь окончания сезона и буду решать в июне. Главное – думать о команде, завершить сезон, попытаться выиграть трофеи и не отвлекаться на посторонние вещи. Останусь ли я, если придет Хави? Не знаю, посмотрим, что будет в июне».

| 2020-12-29T01:20:48+04:00 29 декабря 2020, 08:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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