«Барселона» не хочет отпускать Месси

Лионель Месси близок к уходу из «Барселоны». Аргентинский капитан сине-гранатовых уже уведомил руководство клуба о решении расторгнуть контракт в одностороннем порядке, пишет Газета.Ру.

Текущее соглашение Лионеля с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года. То есть уже грядущей зимой форвард мог бы свободно вести переговоры с любым другим клубом на предмет трансфера. Но Месси затягивать не желает, тем более что в его договоре имеется пункт, который дает право разорвать контракт без каких-либо препятствий по окончании сезона.

В нем, к слову, сине-гранатовые выступили провально, впервые за многие годы оставшись без титулов вообще. После проигранного Суперкубка Испании, национального Кубка и Примеры 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов стали лишь жирной точкой на карьере Месси в «Барселоне». По данным СМИ, отец Лионеля Хорхе этим утром лично позвонил президенту сине-гранатовых Жозепу Бартомеу и уведомил его о том, что их семья вместе с футболистом уезжает из столицы Каталонии. Сам же нападающий отправил в офис клуба факс, в котором и зафиксировано решение об окончании сотрудничества.

Однако, каталонская «Барселона» не собирается отпускать Лионеля Месси из команды, сообщает Sport.es. Форвард решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Руководство сине-гранатовых настаивает на том, что данный пункт больше не действует из-за того, что аргентинец не уведомил о своем желании до 30 мая.

Руководители команды считают, что они убедят форварда остаться.

В прошлом сезоне аргентинец провел 44 матча, забив 31 мяч.