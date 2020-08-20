Месси рассказал Куману о желании уйти из «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал новому главному тренеру сине-гранатовых Роналду Куману о желании уйти из клуба. Об этом сообщает RAC1.

По информации источника, 33-летний южноамериканец выразил непонимание голландскому специалисту по поводу своего будущего и подтвердил свои намерения сменить обстановку.

Напомним, что Месси был крайне разочарован разгромным поражением от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8, после чего в СМИ появилась информация о том, что аргентинец готов уйти из «Барселоны». (Газета.Ру)