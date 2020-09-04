Месси передумал уходить из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с большой долей вероятности не уйдет из каталонского клуба в нынешнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, в ближайшее время аргентинец огласит, что поменял свое решение и останется в «блаугране» еще как минимум на год. Источник уточняет, что это связано с тем, что руководство сине-гранатовых наотрез отказывается вести переговоры о продаже своего лидера, а Месси в свою очередь не хочет обращаться в суд и уходить со скандалом, как это произошло в случае с его другом Неймаром.

Летом 2021 года у Месси истекает контракт с «Барселоной», после чего он может стать свободным агентом. (Газета.Ру)