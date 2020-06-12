Месси и Роналду не вошли в тройку лучших спортсменов XXI века

Испанская газета Marca опубликовала на официальном сайте рейтинг лучших спортсменов XXI века, передает Gazeta.ru.

Первое место занял 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс. Вторым стал восьмикратный победитель Игр ямайский спринтер Усэйн Болт. На третьей сточке расположился 20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял седьмое место, форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду — десятое.

| 2020-06-12T00:39:55+04:00 12 июня 2020, 08:03|12345 (Пока оценок нет)
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