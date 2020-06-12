Месси и Роналду не вошли в тройку лучших спортсменов XXI века

Испанская газета Marca опубликовала на официальном сайте рейтинг лучших спортсменов XXI века, передает Gazeta.ru.
Первое место занял 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс. Вторым стал восьмикратный победитель Игр ямайский спринтер Усэйн Болт. На третьей сточке расположился 20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял седьмое место, форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду — десятое.