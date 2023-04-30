Ангела Меркель признала, что некоторые ее решения на посту канцлера Германии приводили к расколу в обществе.

Как передает ТАСС, об этом она заявила в субботу в интервью газете Die Zeit.

«Мне приходилось сталкиваться с ситуациями в политике, которые привели к расхождению во мнениях в Германии», — сказала Меркель. В качестве примера она назвала свое решение не закрывать границы для сирийских беженцев во время миграционного кризиса в Европе 2015 года. Экс-глава правительства признала, что это привело к противоречиям. «Но именно поэтому я не могу отменить решения, которые я приняла из соображений гуманности», — добавила она.

Говоря о ситуации в Украине, Меркель выступила в поддержку открытого диалога ради скорейшего урегулирования конфликта. «Для меня было важно, или я всегда так старалась, чтобы мы не слишком сужали кругозор», — сказала она. Экс-канцлер рекомендовала не спешить с негативной реакцией, если кто-то вроде бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера предлагает подумать о том, что в какой-то момент потребуются переговоры.

Ангела Меркель была избрана канцлером ФРГ 22 ноября 2005 года, в тот же день она была приведена к присяге. 8 декабря 2021 года Меркель официально сложила с себя полномочия.