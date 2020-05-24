Мэр Мадрида: ««Атлетико» выиграет ЛЧ»

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда, болеющий за «Атлетико», сказал, что в этот раз рефери Марк Клаттенбург не помешает клубу выиграть Лигу чемпионов.

Клаттенбург работал на финале ЛЧ-2016 между «Реалом» и «Атлетико» (1:1, 5:3 по пенальти) и позже признал, что засчитал гол «Реала», забитый из офсайда.

«Эта ЛЧ останется за «Атлетико». Мы выбили обладателей титула по ходу самого необычного сезона в истории.

Единственная команда, которая вышла в следующий раунд, – «Атлетико» (также до остановки ЛЧ в 1/4 финала вышли «Аталанта», «ПСЖ», «Лейпциг»).

Третья попытка выиграть турнир станет для нас счастливой. В этот раз финал между «Реалом» и «Атлетико» судить будет не Клаттенбург», – сказал мэр. (Sports.ru)