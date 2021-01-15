Мехрибан Алиева сделала публикацию из Физули — ВИДЕО

По дороге в освобожденную от оккупации Шушу Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева проехали по территории Физулинского района.

На странице Мехрибан Алиевой в Instagram размещено видео, в котором глава государства рассказывает о военной операции по освобождению оккупированных территорий.

«Мы въезжаем на освобожденные земли. Славная азербайджанская армия в ходе наступления на этом направлении постепенно вытеснила противника с наших земель. Физулинский район», — сказал он.

| 2021-01-15T12:02:53+04:00 15 января 2021, 12:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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