Мехрибан Алиева: «Армения провоцирует новый виток войны на Южном Кавказе, последствия которой будут для нее разрушительными»

«Вооруженные силы Армении продолжают интенсивный обстрел населенных пунктов Азербайджана, что является грубым нарушением режима гуманитарного прекращения огня, а также Женевских конвенций 1949 года».

Как сообщает АПА, об этом написала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своей публикации в Instaqram.

Она отметила, что сегодня в районе двух часов ночи был нанесен беспрецедентный по своей жестокости удар по Гяндже.

«В результате ракетного обстрела, по имеющимся данным, погибли 9 человек (4 из них – женщины), 34 получили ранения, многочисленным гражданским объектам нанесён серьезный ущерб.

Можно сказать, что обстрелы наших городов и сел продолжались на протяжении всего вчерашнего дня. С момента вступления в силу режима гуманитарного прекращения огня армянской стороной было выпущено 548 снарядов по ряду районов Азербайджанской Республики.

Будучи неспособной смириться с поражением на поле боя, армянская сторона целенаправленно атакует мирное население.

Я призываю мировое сообщество не оставаться равнодушным к происходящему.

Международные организации, правозащитные структуры, средства массовой информации и лидеры общественного мнения должны резко осудить подобную варварскую жестокость по отношению к гражданскому населению Азербайджана.

Ереван должен прекратить игнорировать международные конвенции, а также резолюции СБ ООН, призывающие армянские оккупационные силы к прекращению агрессии в отношении Азербайджана.

Проявляя откровенное неуважение к договоренностям, достигнутым при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ в Москве, Армения провоцирует новый виток войны на Южном Кавказе, последствия которой будут для нее разрушительными.

Дорогие соотечественники!

Сегодня вы демонстрируете такие лучшие качества нашего народа, как единство, солидарность, сострадание и взаимоподдержка. И это не может не вызвать чувство большой гордости! Правда и справедливость на нашей стороне! Мы победим! Да упокоит Аллах души погибших. Желаю скорейшего исцеления пострадавшим. Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ и нашу Родину! Карабах – это Азербайджан!», — отметила первый вице-президент.