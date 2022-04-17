Основатель спортивных соревнований для ветеранов боевых действий — «Игры Непокоренных» — принц Гарри лично поздравил команду из Украины, сказав, что «мир объединяется» с Украиной.

Об этом он сказал во время церемонии открытия в Гааге.

«Вы рассказали мне, почему решили принять участие в соревнованиях несмотря ни на что. Вы сказали, что приехали на эти международные соревнования не просто, чтобы показать свою силу, а чтобы рассказать свою правду о том, что происходит в вашей стране», — сказал Гарри. — «Вы знаете, что мы вместе с вами. Мир един с вами, и, конечно, вы заслуживаете больше».

Принца к приветственному слову пригласила его жена Меган Маркл со словами «Слава Украине!»

Кроме того, свои слова поддержки команде из Украины выразил и Марк Рютте — премьер-министр Нидерландов, которые в этом году принимают «Игры Непокоренных».

«Мы стоим бок о бок с участниками Игр Непокоренных из Украины. Кое-кто из них не может присутствовать, потому что борется на передовой. Кто-то погиб во время войны. Они останутся в наших сердцах», — написал Рютте на своей Twitter-странице.

Отметим, принц Гарри основал «Игры Непокоренных» в 2014 году. Цель игр — пропаганда спорта как средства реабилитации для ветеранов войны, которые получили ранения. Сам Гарри служил в британском войске в течение 10 лет, в частности был в Афганистане.

Накануне Гарри и Меган Маркл встретились с украинской командой Invictus Games. В подарок они получили нынешний календарь Фонда «Вернись живым». (УНИАН)