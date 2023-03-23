Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ошибочно считать все иностранные беспилотники «идеальными». Об этом он сказал в интервью ведущим российским СМИ, передает РИА Новости.

По словам политика, турецкий ударный беспилотник Bayraktar, о котором долго говорили, оказался «так себе», «сказать, что это что-то такое фантастическое, невозможно».

Медведев призвал в целом не преувеличивать значение беспилотных летательных аппаратов.

«Это в кино или у Илона Маска — про войну машин. Все-таки нынешние сражения — это действительно высокоточные сражения, но они без человеческого фактора пока не осуществимы», — высказал мнение экс-президент РФ.