Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опроверг сообщения о том, что опубликованные в последнее время в его телеграм-канале посты агрессивного содержания на самом деле написаны его помощником Олегом Осиповым.

«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «Ты что, сбрендил что ли?». Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», — сказал Медведев.