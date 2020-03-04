Мбаппе, если продлит контракт, будет зарабатывать больше Неймара

«ПСЖ» намерен удержать нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает Paris United, клуб хочет продлить контракт с форвардом и сохранить его в составе до чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Решение вопроса по Мбаппе является приоритетом для президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи и катарских владельцев клуба.

Мбаппе будет единственным игроком «ПСЖ», который ни при каких обстоятельствах не покинет клуб этим летом. Как считает Аль-Хелайфи, команда должна строиться вокруг Мбаппе. Чтобы убедить игрока остаться, «ПСЖ» планирует предложить ему самую высокую зарплату в истории клуба.

Ее размер превзойдет зарплату нападающего команды Неймара и сделает Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком «ПСЖ».

Кроме того, клуб предложит французу большой подписной бонус. Родители форварда смотрят на такое развитие событий положительно. Однако окончательное решение о своем будущем игрок примет самостоятельно, несмотря на то, что он будет консультироваться со своим окружением.

В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 20 матчей в Лиге 1, забил 18 мячей и сделал 6 результативных передач. (sports.ru)