Математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года, скончалась в США

Женщина-математик Кэтрин Джонсон, рассчитывавшая траектории полетов первых американских космических кораблей с астронавтами, а также лунной миссии Apollo, скончалась в США в возрасте 101 года.

«Наша семья NASA опечалена сообщениями об уходе из жизни Кэтрин Джонсон, которая скончалась этим утром в возрасте 101 года. Она была американским героем, и ее новаторское наследие никогда не будет забыто», — написал глава космического ведомства США Джим Брайденстайн.

Джонсон работала в НАСА на протяжении нескольких десятилетий. Она рассчитывала траектории, стартовые окна и резервные пути возврата для многих космических полетов, включая миссии Джона Гленна и Алана Шепарда, а также полет Apollo 11 на Луну в 1969 году. Она также делала расчеты для планов миссии на Марс.

В 2016 году вышла в свет книга Марго Ли Шеттерли «Скрытые фигуры», посвященная Кэтрин Джонсон и другим темнокожим женщинам, работавшим в НАСА в 1960-е годы и вынужденным бороться за свои права. В том же году по книге был снят одноименный фильм, получивший три номинации на «Оскар».