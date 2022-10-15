Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что Россия пытается «убить» систему спутникового интернета Starlink Украине.

По словам миллиардера, Starlink в настоящее время является единственной системой связи, которая задействована на фронте, «все остальные мертвы».

«Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы… Даже в этом случае Starlink все еще может умереть», — написал Маск на своей странице в Twitter.

В начале октября Маск обнародовал свой план мирного урегулирования по Украине. Комментируя «план» американца, бывший посол Украины Андрей Мельник нецензурно выругался в адрес американца и посоветовал ему «убираться».

Маск же в свою очередь после этого принял решение прекратить оплачивать Украине интернет Starlink. В дальнейшем Пентагон подтвердил, что ведет переговоры с компанией SpaceX по поводу работы Starlink в Украине.