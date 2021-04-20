Маск заявил, что разбившаяся в США Tesla не была в режиме автопилота

Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск, заявил, что по имеющимся на настоящий момент данным, разбившийся в американском штате Техас электромобиль Tesla не находился в момент аварии в режиме автопилота.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на власти сообщила, что два человека погибли в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево. По результатам предварительного расследования предполагалось, что в момент аварии автомобиль находился в режиме автопилота, то есть за рулем никого не было. Один из погибших находился на пассажирском переднем сидении, второй сидел сзади. Электромобиль ехал на высокой скорости, но не вписался в поворот и врезался в дерево.