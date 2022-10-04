Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подчеркивает, что до сих пор очень сильно поддерживает Украину после того, как вчера организовал скандальный опрос со своим предложением относительно «достижения мира» между Украиной и Россией.

Как передает Укринформ, так он ответил под сообщением Президента Владимира Зеленского в Твиттере.

«Я все еще очень сильно поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру», — написал Маск.

Как сообщал Укринформ, вчера Илон Маск предложил на своей странице в Твиттере опрос, в котором изложил свою позицию относительно решения вопроса Крыма, в частности, предлагает согласиться на условия России по Крыму. Более 60% тех, кто уже «голосовал» за это «предложение» Маска, его отвергли.

В ответ Президент Владимир Зеленский в Твиттере организовал свой опрос относительно того, какой Маск нравится больше — тот, который поддерживает Украину или тот, который за Россию.