Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск перед публикацией в Twitter своих предложений по урегулированию ситуации в Украине, вероятно, общался с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на основателя компании Eurasia Group, оказывающей услуги консалтинга по политическим рискам, Яна Бреммера.

По словам Бреммера, Путин якобы подтвердил свою готовность к переговорам при условии, что Крым и все освобожденные территории останутся российскими, а Украина, со своей стороны, признает это и останется нейтральной страной. Также президент России, как сказал основатель Eurasia Group, подчеркнул, что Москва намерена достичь своих целей в «СВО» «несмотря ни на что».

Кроме того, утверждает Бреммер, в ходе разговора речь зашла о ядерном ударе, который «Россия готова нанести, если Украина вторгнется в Крым», что в итоге и описал в своем Twitter Илон Маск. При этом американский предприниматель предложил провести на освобожденных территориях повторные референдумы под контролем ООН.

В начале октября Маск опубликовал в Twitter свои идеи по урегулированию ситуации на Украине: оставить Крым в России, «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантировать водоснабжение полуострова, провести повторные выборы в вошедших в состав России регионах под наблюдением ООН, а Украине остаться в нейтральном статусе.

Однако сам Илон Маск опроверг сообщения о том, что он якобы общался с Путиным перед отправкой постов о «мирном плане по Украине». Об инженер написал на своей странице в Twitter.

Так, после публикации статьи о том, что Маск якобы беседовал с кровавым диктатором перед тем, как публиковать свои скандальные посты, инженера спросили, действительно ли это правда. Ответ основателя Tesla был коротким: «Нет, я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад, темой был космос».