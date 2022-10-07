Американский предприниматель Илон Маск заявил, что является большим фанатом Украины, но не Третьей мировой войны. Таким образом основатель Tesla и SpaceX ответил на критику его плана по урегулированию конфликта на Украине в своем Twitter.

Ранее Илон Маск заявил о необходимости провести повторные выборы в вошедших в состав России регионах под наблюдением ООН, отметив, что Крым при этом должен остаться в России.

Украинское издание Kyiv Post не согласилось с планом Маска, отметив, что гордость и тщеславие предпринимателя «играют колоссальную роль в его попытках строить из себя эксперта по Украине».

«Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны», — написал миллиардер в ответ на реакцию Kyiv Post.