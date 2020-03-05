Мартиросян решила нажиться на Пугачевой

Женщина по имени Кристине Мартиросян подала иск в суд по интеллектуальным правам (СИП) к Алле Пугачевой, передает РИА «Новости» со ссылку на картотеку арбитражных дел.

Иск поступил в суд 4 марта и к производству пока не принят, что именно предъявляют Пугачевой — неизвестно.

Предположительно, к Пугачевой возникли претензии у индивидуальной предпринимательницы из Ямало-Ненецкого округа, занимающейся производством хлеба и кондитерских изделий. Известно, что Пугачевой принадлежит бренд «Кристина». Одноименным предприятием по доставке продуктов питания владеет Мартиросян.