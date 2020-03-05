Мартиросян решила нажиться на Пугачевой

Женщина по имени Кристине Мартиросян подала иск в суд по интеллектуальным правам (СИП) к Алле Пугачевой, передает РИА «Новости» со ссылку на картотеку арбитражных дел.

Иск поступил в суд 4 марта и к производству пока не принят, что именно предъявляют Пугачевой — неизвестно.

Предположительно, к Пугачевой возникли претензии у индивидуальной предпринимательницы из Ямало-Ненецкого округа, занимающейся производством хлеба и кондитерских изделий. Известно, что Пугачевой принадлежит бренд «Кристина». Одноименным предприятием по доставке продуктов питания владеет Мартиросян.

| 2020-03-05T17:29:32+00:00 5 марта 2020, 20:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss