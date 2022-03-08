На частоте, которая до недавнего времени была отведена радиостанции «Эхо Москвы», начнет вещание государственный медиаресурс Sputnik. Первый эфир запланирован на 7.00 (8.00 по бакинскому) среды, 9 марта, сообщил в своем Telegram-канале 8 марта телеканал RT (ранее Russia Today).

Радиостанция «Эхо Москвы» была закрыта на фоне начавшейся 24 февраля войны в Украине. 1 марта Генпрокуратура РФ обвинила ее в целенаправленном и систематическом размещении информации с «призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих» в войне с Украиной. Тем же вечером «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в РФ, сайт радиостанции был заблокирован.

3 марта Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы», входящего в холдинг «Газпром-медиа», принял решение закрыть радиостанцию и ее сайт. На следующий день департамент имущества Москвы разорвал договор аренды помещения, где располагается редакция «Эхо Москвы», а интернет-провайдеры отключили интернет. Все аккаунты «Эха», его сайт и YouTube-канал «Эха» были удалены. (DW)