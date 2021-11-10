Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) одобрило продление на год мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане.

Как передает Анадолу, об этом свидетельствуют итоги голосования.

В пользу законопроекта выступили представители Партии справедливости и развития, Партии националистического движения, Республиканской народной партии, партии «Ийи» и Партии великого единства.

Таким образом, срок полномочий военных, работающих в совместном Турецко-российском мониторинговом центре в Агдаме, был продлен еще на один год.

Отметим, что 17 ноября 2020 года Великое национальное собрание Турции уполномочило Вооруженные силы Турции сроком на один год отправить в Азербайджан турецких военных.