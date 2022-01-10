Мировой бестселер матери миллиардера Илона Маска — Мэй Маск издан на азербайджанском языке. Книга, завоевавшая весь мир — «Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни» была издана на азербайджанском языке издательством Qanun, сообщает #.

До этого книгу в Азербайджане можно было приобрести на русском и английском языках.

Новость о выходе книги на азербайджанском языке обрадовала Мэй Маск и на своей странице в Instagram автор написала: «Я невероятно счастлива, что моя книга издна в Азербайджане».

Пользователи соцсети оставили многочисленные комментарии, разделив с мамой Илона Маска радостное событие.

В книге Мэй Маск в подробностях делится своей историей, расскрывая самые интересные фрагменты биографии.

Мэй Маск — канадско-южноафриканская модель, сильная и независимая женщина, одна из самых известных в мире «возрастных» фотомоделей, дипломированный диетолог с многолетней успешной практикой.

Жизненный путь Мэй Маск похож на невероятный сценарий: несмотря на множество преград и трудностей, она смогла абсолютно все — добилась успехов в карьере (причем, занималась не одним делом), вырастила троих детей и одиннадцать внуков!

В своей книге 71-летняя супермодель также делится мудрыми уроками. Несмотря на удары судьбы и невзгоды — развод и статус многодетной матери-одиночки в 31 год, бедность и невостребованность, Мэй Маск никогда не опускала руки. Она упорно работала, боролась с жесткими стандартами в модной индустрии, воспитывала в детях независимость и амбициозность – и всегда смотрела в будущее с оптимизмом, имела четкий план действий и знала, куда и зачем идет.

В своей первой книге Маск не только рассказывает историю своей богатой приключениями жизни, но и с удовольствием дает множество полезных советов о том, как сохранить здоровье и красоту, быть стильной и уверенной, оставаться хорошей матерью и при этом строить карьеру, а главное – принимать себя, не бояться пробовать новое и любить жизнь в любом возрасте.

Книгу мамы миллиардера на азербайджанском языке можно приобрести в Баку за 9.99₼, также действует скидочная цена — 7.99₼, сообщает.