Малейка Аббасзаде: «В этом году количество плановых мест возросло»

«В 2020 году к участию в конкурсе были допущены 58,9 % из 28842 человек, сдававших экзамены в I группе. В прошлом году в экзаменах в I группе участвовали 27927 человек, из них были допущены на экзамен 57%».

Как сообщает АПА, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде. По ее словам, в этом году к участию в конкурсе были допущены во II группе 63,4% абитуриентов, сдававших экзамены, в III группе – 84,3%, в IV группе – 82%: «В конкурсе участвуют и суббакалавры, в этом году документы подали 17 тысяч суббакалавров. К I группе будут добавлены 5179 человек, ко II группе – 5240 человек, к III группе – 2853 человека, к IV группе – 1609 человек».

М.Аббасзаде отметила, что в этом году по сравнению с прошлым годом число плановых приемных мест в I группе уменьшилось на 299 мест, то есть на 1,96%: «Во II группе специальностей число плановых приемных мест уменьшилось на 381 место, то есть на 2,69%. В III группе число плановых приемных мест выросло на 1015 мест, то есть примерно на 9%, в IV группе число плановых приемных мест выросло на 390 мест, то есть по сравнению с прошлым годом на 10%. В V группе специальностей 371 плановое место, что означает рост на 133 места. В этом году общее число плановых мест выросло на 1,79% или на 858 мест. А число мест по госзаказу выросло примерно на 8%».