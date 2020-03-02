Макрон отменил поездки по Франции из-за коронавируса

«Коронавирус: Эммануэль Макрон перенес свои поездки — запланированную на среду в департамент Жер, а также поездку по столичному региону Франции в четверг», — сообщает телеканал со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Ранее в понедельник администрация французского лидера разослала журналистам его планы на неделю, где на вторую половину дня запланирован визит в Жер. Вместе с тем в расписании президента отсутствуют какие-либо мероприятия в четверг.(РИА Новости)