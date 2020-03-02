Макрон отменил поездки по Франции из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон отменяет запланированные на неделю поездки по стране на фоне распространения коронавируса, передает телеканал BFMTV.
«Коронавирус: Эммануэль Макрон перенес свои поездки — запланированную на среду в департамент Жер, а также поездку по столичному региону Франции в четверг», — сообщает телеканал со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Ранее в понедельник администрация французского лидера разослала журналистам его планы на неделю, где на вторую половину дня запланирован визит в Жер. Вместе с тем в расписании президента отсутствуют какие-либо мероприятия в четверг.(РИА Новости)
| 2020-03-02T16:04:51+00:00 2 марта 2020, 17:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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