Если приглядеться к достигнутым макроэкономическим показателям, уже в текущем году страна преодолела мировые экономические вызовы, связанные со снижением нефтяных индексов и пандемией коронавируса. Чрезвычайно важные результаты прослеживаются в показателях роста ненефтяного экспорта, обнаруживших рекордные уровни роста.

Госкомстат обнародовал 7-месячные показатели, связанные с государственным бюджетом. Как отмечается в сообщении, в январе-июле этого года доходы бюджета составили 14 049,3 млн манатов, а расходы-13 681,6 млн манатов. Это на 0,6% больше и на 3,3% меньше, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, профицит бюджета составил 367,7 млн манатов, тогда как за 7 месяцев прошлого года в бюджете образовался дефицит в 182,4 млн манатов.

Аналитики обращают внимание на существенные положительные подвижки по таможенным сборам и в целом по сборам в государственный бюджет по линии Государственного таможенного комитета. И несмотря на то, что прогноз по данной линии поступлений был и без того увеличен, фактические показатели превысили ожидания. Кроме того, наблюдается прирост по линии Министерства налогов, позволяющий говорить, что в фискальном сегменте год для экономики также выдался успешным. К тому же в первое полугодие этого года экономика Азербайджана завершила ростом. Несмотря на спад в нефтегазовом секторе, ВВП Азербайджана в январе-июле увеличился на 2,7%, однако ненефтяной сектор отметился ростом на уровне 5,3%.

По словам эксперта, депутата ММ Вугара Байрамова, в первой половине этого года экономический рост происходил за счет ненефтяного сектора, и хотя добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 4,7%, в ненефтегазовом секторе она увеличилась на 5,1%. «Повышение экономической активности в ненефтяном секторе также связано с отказом от строгих карантинных мер и их смягчением после января этого года. Снижение ограничений не только положительно сказывается на экономической активности, но сослужило хорошую службу в контексте занятости – в стране свободно работали заведения ресторанно-гостиничной сферы», — заметил он.

А ведь согласно официальной статистике, 78,2 тыс. наших граждан работают в сфере размещения и питания туристов, а 81,5 тыс. – на рынке отдыха и развлечений, отметил он. В общей же сложности связанные с общественным питанием и услугами сферы обеспечивают работой и заработком 159,7 тыс. человек, имеющих официально оформленные трудовые договора. Здесь нелишне подчеркнуть, что приведенные цифры отражают официально заключенные трудовые отношения, но учитывая теневые рабочие места, количество тружеников в разы больше. «Если уровень вакцинации повысится, а количество инфекций оптимизируется, не будет необходимости снова вводить ограничения для реального сектора, что позволит сохранить темпы роста экономики в ближайшие месяцы», — считает Байрамов.

В то же время Государственный таможенный комитет представил отчетность по внешнеторговому балансу Азербайджана, проливающую свет на устойчивую динамику экспорта и растущего положительного сальдо по итогам семи истекших месяцев этого года. Основной показатель состоятельности страны, привязанный к внешней торговле, в январе-июле текущего года достиг без малого $5 млрд 95 млн 570,44 тыс., что на 57,7% больше прошлогоднего уровня. В структуре вывоза нашей продукции основной объем пока что приходится на «золотую жилу» энергетического экспорта страны – нефть. На данном моменте необходимо остановиться и повторить: Азербайджан обеспечил рост ВВП и экономическое развитие главным образом благодаря экспорту нефтяного сырья. Однако в условиях нестабильности цен на энергоресурсы и уменьшения потребления нефти и углеводородного сырья в мире развитие ненефтяного экспорта — архиважная стратегическая задача, реализуемая национальным правительством. Азербайджан в первом полугодии текущего года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,2 млрд, что на 27,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Таким образом, взглянув на цифры серьезного роста экспорта прочих отраслей народного хозяйства, сложно удержаться от гордости, заметил ученый-экономист Фикрет Юсифов. Но несмотря на весьма хорошие темпы роста, их нужно увеличивать, учитывая процессы на мировых нефтяных рынках, политизацию нефтяных индексов, говорит https://zerkalo.az/my-ne-garantirovany-ot-proshlogodnego-stsenariya-obvala-neftyanyh-tsen/ ученый. Ведь делать ставку на нефть, ее стабильность в сложившихся условиях невозможно.