Американка подала иск в суд против бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона, обвинив его в сексуальном насилии.

Об этом сообщил телеканал ABC.

По данным телеканала, женщина подала иск на сумму в $5 млн и обвинила боксера в действиях насильственного характера, которые, по ее словам, он совершил в начале 1990-х в городе Олбани, штат Нью-Йорк.

По словам анонимной истицы, спортсмен начал приставать к ней в лимузине — гладил и целовал. А потом жестоко надругался.

Женщина уверяет, что он был таким же безумным, как в бое с Эвандером Холифилдом. Поэтому она все это время страдала и пыталась избавиться от психологических травм.