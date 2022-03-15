В Центре Современного искусства YARAT идет подготовка к открытию новой выставки.

Как сообщает #, 17 марта поклонникам современного искусства будет представлено творчество бельгийского художника Мишеля Франсуа.

Мишель Франсуа живет и работает в Брюсселе. Работы художника были представлены на Гаванском биениале (2015), на 48-м Венецианском биенале (1999), 22-м Биениале в Сан-Паулу (1994) и Documenta IX в Касселе (1992).

Персональные выставки мастера проходили в Ikon Gallery (Бирмингем), Dia Center for the Arts (Нью-Йорк), S.M.A.K. (Гент), Fundació Joan Miró (Барселона), Kunsthalle Bern (Берн), Haus der Kunst (Мюнхен).

Персональная выставка мастера в Баку — «Паноптикон: мгновения, застывшие под взглядом Циклопа» выстроена в виде диалога между созданной человеком ограниченной машиной и окружающими ее природными элементами и символизируют наше стремление к свободе.

Иммерсивная инсталляция, созданная по результатам прохождения художником резидентуры в Баку, включает в себя центральный элемент сторожевой башни, обозревающей местность своим глазом циклопа. Паноптикон наблюдает за всем и одновременно отмечает наше присутствие в качестве любопытствующих нарушителей или свидетелей. Созданная Франсуа конструкция черпает вдохновение из архитектурной модели институциональной модели тюремного надзора, разработанной социологом и философом Иеремией Бентамом в XVIII столетии. Заменяя окна круглого надзорного помещения зеркалами, художник меняет стратегическое назначение башни на прямо противоположное.

Таким образом, работу Франсуа можно воспринимать как циничную критику современного общества, измученного обилием устройств контроля, которые крадут и отбирают у людей их право на частную жизнь. Башня также отражает предметы, заполняющие пространство вокруг нее. Остальные скульптурные «вкрапления» предстают в виде застывших мгновений на заброшенной съемочной площадке.

Как и во многих других своих выставках, художник постоянно находится в поисках «плана побега».

Он находит это освобождение в неукротимой красоте природных элементов: она проступает в жизнерадостных формах невероятного фонтана, извергающего бронзовые орешки, или в изящном серебряном заборчике, который подобно сказочному облачку парит в небе.

Это же невыразимое удовольствие и чувство освобождения ощущается от повторяющихся образов в фильме, снятом художником по заказу YARAT и демонстрирующем магию и фантастику вулканических ландшафтов Азербайджана.

В нем показаны изображения извергающейся лавы с оседающими пузырьками газа в процессе непрерывной трансформации. Они наполнены тайной «конвульсивной» красотой, которой сюрреалисты когда-то дали примерное определение «взрывно-статичная».

Большая часть скульптурных композиций построена из тщательно отобранных и скудных — практически обыденных — материалов, которые определенным образом ссылаются на природные ресурсы — истинное скрытое богатство страны.

Центральное место в работе Франсуа занимает анализ мелких, простых изображений и предметов, которые выступают основными элементами процесса принятия решений о нашем поведении как человеческих существ в этом сложном мире.

Куратором выставки выступает живущий в Барселоне художник и куратор бельгийского происхождения Эрих Вайс. В данное время он работает координатором мероприятия для Documenta XV в Касселе.

Выставка продолжит свою работу до 4 октября.